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Adana'da Ramazan ayında tatlıcılarda boş masa kalmıyor

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Adana'da Ramazan ayında iftar sonrası tatlı tüketimi artınca tatlıcılarda boş masa kalmıyor.

Ramazan ayında esnaf hareketli günler geçirirken, iftar saatlerinde lokantalar tıka basa doluyor. Bazı mekanlar ise yoğun kalabalıktan dolayı kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor. Özellikle merkez ilçelerde ve cadde üstünde olan tatlıcılarda boş masa kalmazken, birçok Adanalı da yürüyüşe çıktığında soluğu tatlıcılarda alıyor.

"Şerbetli tatlılar rağbet görüyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, yoğunluktan memnun olduklarını söyleyerek, "İftar sonrası yoğun geçiyor. Oruçtan sonra haliyle insanlarımız yorgun ve kan şekerleri düşmüş oluyor. Misafirleri olanlar olunca da herkes soluğu burada alıyor. İftar sonrası damak tadına bağlı olarak şerbetli tatlılar rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki tatlı videolarının da insanları cezbettiğini vurgulayan Zeynep Geyik, "İnsanlar oruçken karşılarına tatlı videosu çıkınca akşam ister istemez burada bir yoğunluk oluyor. İftar sonrası dayanamayıp geldik diyen çok var" dedi.

"Herkes soluğu tatlıcı da almış"

İftar sonrası tatlı yemeye gelen Emrah Gedik isimli vatandaş ise, "İftar sonrası kan şekerimiz düştü ailecek tatlıcıya geldik. İftar sonrası maşallah herkesin şekeri düşmüş. Herkes soluğu tatlıcı da almış. Adana Bombası ve çubuk katmer yiyeceğim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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