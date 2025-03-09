Adana'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sürüyor
Adana'da Ramazan ayında halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimleri gerçekleştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Adana'da Ramazan ayında halk sağlığını korumaya yönelik işletmelere gıda denetimine devam edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri merkez ilçeler başta olmak üzere Ramazan ayında şehrin büyük bir kısmında halk sağlığını korumaya yönelik, tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretimi yapan ve satan işletmeler ile bakliyat satan işletmelere yönelik denetimlerine devam etti. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen işletmelere idari ve cezai işlem uygulandı. Kentin genelinde denetimlerin devam edeceği aktarıldı. - ADANA