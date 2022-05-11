Adana'da Özel Gereksinimli Çocuklara Yangın Söndürme Eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında özel gereksinimli öğrencilere yangın tatbikatı yaptırılarak, yangına müdahalede ve yangından korunmada yapılması gerekenler anlatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince özel gereksinimi çocuklara, yangın anında ve sonrasında ne yapmaları gerektiği, eğitim aldıkları özel kurumda yapılan tatbikatla anlatıldı.

Çocuklara yangın anında ne yapmaları gerektiği, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konularında bilgi verildi.

Sunumun ardından sınıflarına geçen öğrenciler, siren sesiyle birlikte öğrendiklerini uygulayarak temsili yangından kurtuldu. Yangın tüpü ile ateşe müdahale eden öğrenciler, daha sonra itfaiye aracına binerek yangın yerine gidip, müdahalede bulundular.

Tatbikat sonrası öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.