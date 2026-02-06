Haberler

Ceyhan'da seyir halindeki otomobil yandı: 3 hafif yaralı

Güncelleme:
Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı. Yangın sürücü ve 2 yolcu aracın içinden çıkarken meydana gelen küçük bir parlama sonucu gerçekleşti. Yangının nedeni araştırılıyor.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı.

İlçedeki Namık Kemal Mahallesi, Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'nda ilerleyen Mustafa İ. idaresindeki otomobilde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü ile 2 kişi araçtan indi. Bu sırada meydana gelen küçük çaplı parlama nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
