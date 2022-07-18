Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak

Adana'da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla merkez otogar kavşağına alt geçit yapılacak.

Adana'da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla merkez otogar kavşağına alt geçit yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, kent içindeki yoğun trafiği azaltma çalışmaları çerçevesinde 140 milyon TL yatırım ile D-400 Karayolu üzerindeki merkez otogar kavşağında 300 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde alt geçit projesine başlanacağı belirtildi.

Duyuruda, "Yol kapama, daraltma, farklı güzergah işaretleme ve yönlendirme işlemlerinin yapılacağı çalışmalar sırasında vereceğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Her şey güzel Adana'mız için" ifadeleri kullanıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title