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Adana'da Narin için dua edip helva ve döner dağıtıldı

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Adana'da bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Adana'da bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Adana'da da bir grup esnaf merkez Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

Helva ve döner dağıtıldı

Esnaf, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara "Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi" diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

"Allah mekanını cennet eylesin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan esnaftan Mehmet İkram Taş, "Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın" dedi.

"Helva kavurup dağıttık"

Esnaftan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, "Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Biz de helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter" diye konuştu.

Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, "Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz" diyerek tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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