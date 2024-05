Adana'da Müşteriye At Üzerinde Tıraş

Adana'da Veli Cura isimli berber, müşterisinin isteği üzerine at üzerinde tıraş yaptı.

Daha önce berberler uçurumda, motosiklette, nehirde, paraşütte tıraş yaptı. Veli Cura isimli berber çılgın yöntemlerle tıraşı bir adım daha öteye götürerek, müşterisi Mehmet Köseler'in isteği üzerine at üzerinde tıraş yaptı. Hem Köseler, hem de Cura, at üzerine bindi. Köseler at üzerinde gezerken Cura da onu tıraş etti. Tıraş makinesi çalışınca at biraz ürkse de Cura, Köseler'i tıraş etmeyi başardı. Köseler, "Sosyal medyada gezinirken paraşütte, uçakta ve helikopterde tıraş yapıldığını gördüm. Sadece at üzerinde yoktu. Bizler de Osmanlı torunları olarak, Türklüğün simgesi olarak atın üzerinde tıraş olduk. Veli abimden rica ettim ve at üzerinde zorda olsa biraz oldu. At makine sesinden ürktü, zorlandık ve tam olmasa da tıraşımızı olduk. Başka berberlere de gittik ama güldüler, ama biz at üzerinde başardık. At ürktüğü için korktuk, tıraş biraz acıttı" dedi.

Veli Cura ise, "Müşterimiz at üzerinde tıraş olmayı istedi biz de kıramadık. Cesaretimizi topladık, at biraz sıkıntılıydı ama bir şekilde yapmaya çalıştık. Dükkanda tıraş ile at üzerinde dağlar kadar fark var. At üzerinde elimizde makas var ve illaki zorluk çektik" diye konuştu. - ADANA