Adana'da Muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Düzenlediği Futbol Turnuvası'nda Buluştu - Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce muhtarlar arasında dayanışmayı güçlendirmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek, diyaloğu arttırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Bu yıl ilki yapılan turnuvaya, 15 ilçeden muhtarlarla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı da 1 takımla katılıyor. Toplam 16 takımın mücadele ettiği turnuvada her ilçe 1 takımla temsil ediliyor. Takımlar 12 kişiden oluşuyor ve karşılaşmalarda Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu'nun atadığı resmi hakemler görev alıyor.

180 muhtarın katıldığı turnuvanın ilk maçında Saimbeyli İlçesi muhtarları tarafından oluşturulan takım ile Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu takım karşılaştı.

Açılış maçına gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlık makamının önemine ve sporun birleştirici, kaynaştırıcı gücüne vurgu yaptı; takımlara başarı diledi.

ANKA / Yerel