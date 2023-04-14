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Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü

Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü

Yerel Haberler

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ters şeritte giden motosiklet, otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Uğur Turan (17) hayatını kaybetti.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde ters şeritte giderken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uğur Turan (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoğlu Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Ters şeritte ilerleyen Uğur Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Turan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uğur Turan'ın cenazesi, İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Yerel Haberler

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