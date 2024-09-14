Adana'da Mevlid Kandili Programı Düzenlendi
Adana'da Mevlid Kandili dolayısıyla Merkez Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile namaz edildikten sonra ilahi ve kasideler okunarak kandil gecesinin manevi atmosferi yaşandı.
Adana'da Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Adana Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelenler namaz kılarak, dua etti. İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, kandil gecesinin manevi atmosferini yaşadı. - ADANA