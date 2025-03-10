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Adana'da metruk bina kundaklandı, mahalleli tedirgin

Adana'da metruk bina kundaklandı, mahalleli tedirgin
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Adana'da dün gece bir kişi tarafından kundaklanan metruk bina, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar, binanın bulunduğu bölgede fuhuş ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ediyor.

Adana'da dün gece bir kişi tarafından molotofkokteyli ile ateşe verilen metruk bina mahalleliyi tedirgin ediyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir süre önce icradan satın alınıp kız yurdu yapılmak istenen iki müstakil ev yurt yapılamayınca metruk binaya dönüştü. Dün gece de bir genç metruk binaya girip molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis de olay yerine gelerek yangını çıkartanı bulmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Hakan Bilir, binalar metruk hale geldikten sonra sıkıntı olmaya başladığını belirterek, "Binalarda fuhuş yapılıyor, yasaklı madde içiliyor. Biz bu nedenle mahalleli olarak tedirginiz. Ben bu binanın hemen yanında oturuyorum. Dün akşam da biri binada yangın çıkardı. Biz binanın yıkılmasını istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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