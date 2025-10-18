Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Sergisi: 'Hayat Güzel'

Adana'da meme kanserini atlatan 17 kadının günlük yaşamlarında fotoğrafları çekilerek 'Hayat Güzel' sergisi açıldı. Kanserini kendi muayenesinde teşhis eden Dr. İlkut Özer, "En önemli güç kaynağım kızım oldu. Erken teşhis gerçekten çok önemli ve hayat kurtarır" dedi.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, Acıbadem Adana Hastanesi ve Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'nin Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) ile yaptığı işbirliği ile Meme kanserini atlatan 17 kadın, 17 kadın fotoğrafçı ile buluştu. Fotoğrafçılar, meme kanserini atlatan kadınları günlük yaşamlarında fotoğrafladı. Bu fotoğraflar, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde 'Hayat Güzel' sergisinde sergilendi. Sergide, kansere karşı hem mücadele eden hem de günlük işlerini yapmaktan geri kalmayan kadınların hayata karşı dik duruşlarının fotoğrafları yer aldı.

Hastalığı kendi muayenesinde teşhis etti

Acıbadem Adana Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlkut Özer'de bu fotoğraflarda yer alan kadınlardan bir tanesi. Dr. Özer, kendi muayenesinde kendi kanserini teşhis etti ve uzun bir tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuştu. Odasında ve evinde fotoğrafları çekilen Özer'in hayata karşı umutla bakan fotoğrafları da sergide yer aldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Dr. İlkut Özer, "Kendi muayenemi yaparken farklılık hissettim ve hemen kurumumdaki arkadaşlarıma başvurdum. Onun ardından hemen tetkikler yapıldı ve hızlıca tanı konuldu. Tanıdan sonrada tedavi başladı. Biraz ileri bir aşamaydı, endişelerim elbette oldu ancak en önemli güç kaynağım kızım oldu. Kızımı o sırada üniversiteye yeni yerleştirmiştik ve çok mutlu olduğumuz bir süreçti. O mutluluğumuz sırasında bu haberi onunla ve ailemle paylaşmak çok zor oldu. Herkesin desteğiyle bu süreci aştık. Erken teşhis gerçekten çok önemli ve hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

"Çok hızlı ve rahat atlattım bu süreç"

Hastanenin eczacısı olan Özlem Dündar ise bu sergide hem hasta hem de fotoğrafçı olarak yer aldı. Dündar, "Ben onkoloji hastalarının ilaçlarını hazırlayan ekipteydim. Hep hastaları anladığımı sanırdım. Ancak kendim kitleyi fark edip hızlıca doktora gittim ve kanser olduğumun sonucunu öğrendiğimde çok farklı bir duygu hissettim. Şok edici, üzücü ve ne yapacağınızı bilemediğiniz bir dönem geçiriyorsunuz. Ben hastanemde, doktorlarımla birlikte çok hızlı ve rahat atlattım bu süreci" diye konuştu.

Dündar, fotoğraf çekmeyi de çok sevdiğini ve böyle bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Böyle bir projede yer almak beni çok mutlu etti"

Meme kanserini atlatan hastalardan Ülkü İkizoğlu da, "Benim sürecim çok sürpriz oldu. Yeni emekli olduğum bir dönemde hastalığa yakalandığımı öğrendim. Öğrendiğim anda doktorlarıma teslim oldum. Sürecim hızlı ve zahmetli geçti. Saçlarım çok uzundu, saçlarımın kemoterapide dökülmesinden önce ben gidip çok kısa kestirdim. İlacı ilk aldığım anda vücudum tepki gösterdi. Zor bir süreçti ama geçti. Kadınlar hiçbir zaman umutlarını yitirmesin. Tedavi sürecine uyum sağlamak gerekiyor. Bu sergide çok büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir projede yer almak beni çok mutlu etti" dedi.

Serginin ardından moderatörlüğünü Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik'in yaptığı, oyuncu Bülent Polat, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, tıbbi onkolog Prof. Dr. Sinan Yavuz ve meme kanseriyle mücadele eden kadınların katıldığı söyleşi düzenlendi.

Serginin, Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacağı belirtildi. - ADANA