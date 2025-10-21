Haberler

Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği ile Pembe Balonlar Gökyüzüne Uçtu

Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği ile Pembe Balonlar Gökyüzüne Uçtu
Güncelleme:
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Adana'da yapılan etkinlikte, yüzlerce pembe balon gökyüzüne bırakıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Adana'da meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gökyüzüne yüzlerce pembe balon bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumda bilinç oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla "Bir Balon Uçur, Farkındalık Oluştur" temalı etkinlik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte gökyüzüne yüzlerce pembe balon bırakıldı. Balonlar adeta gökyüzünü renklendirdi.

Kanser taramasına değinen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, "Meme kanserinde düzenli tarama ve kontrollerin önemi çok büyüktür. 40-69 yaş arası kadınlarımıza, iki yılda bir Sağlıklı Hayat Merkezleri'mizde ve hastanelerimizde ücretsiz olarak tarama hizmeti sunuyoruz. Tüm kadınlarımızı bu merkezlerimize davet ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
