Adana'da Mandalina Fiyatları 1 Liraya Düşünce Üreticiler Endişeli

Adana'nın Kozan ilçesinde Dobashi cinsi mandalina fiyatları 1 liraya kadar düşerken, üreticiler, mazot ve diğer masrafların artması nedeniyle zor günler geçiriyor ve devletin destek vermesi gerektiğini savunuyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Dobashi cinsi mandalina dalında 1 liraya kadar düştü ancak üreticiler dertli. Mandalina üreticisi Gülcan Yağbasanlar, "Mandalinanın kilosu 1 lira. Böyle giderse ne olacak? Kesmeyi düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden Kozan'ın Acarmantaş Köyü'nde 15 gün önce 3 liradan satılan Dobashi cinsi mandalinanın kilosu bahçede 1 liraya kadar düştü.

Mandalina üreticisi Gülcan Yağbasanlar, şöyle konuştu:

"Mandalinanın kilosu 1 lira. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Önce 3 liraydı, şimdi 1 lira. Böyle giderse ne olacak? Kesmeyi düşünüyoruz. Buna devletin bir şeyler getirmesi lazım, düşünmesi lazım bu çiftçiyi."

Bir üretici "Kilosu 1 lira satamıyoruz. Allah'tan hayırlısı. Allah'a sığındık, ne olacak halimiz, bilmiyorum. Böyle giderse üretici mahvolur, yok olur." dedi.

Bir başka üreticinin sözleri ise, "Üretici yandı. Geçen sene 4-5 lira falandı. Malına göre değişiyor. Bu sene iyi de olsa satılmıyor, kötü de olsa satılmıyor. Mazot fiyatları etkiliyor tabii. 62 lira mazot etkilemez mi? Bakalım bilmiyorum sonu neye varacak" şeklinde oldu.

"Ağaçları kökünden keseceğiz"

Mandalina üreticisi Seydullah Gül de şunları söyledi:

"Fiyatlar ölü, 1 liraya istiyorlar, 2 liraya istiyorlar. 5 liraya versen kurtarmaz ki masrafını. Gübresi, ilacı, bunun budaması, sulaması bunlar hep masraf. En azından 10 lira, 15 lira olması lazım, o da yok. Ağaçları keseceğiz kökünden ya da sulamayacağız kuruyacak, kesip odun edeceğiz. Yapacak bir şey yok."

Şükran Gül ise "Mandalinanın kilosu 1 liraya düşmüş. Biz bunu kesme taraftarı değiliz. Buna bir çözüm bulunsun. Bizim geçimimiz bundan. Ben kadın başımla çizmelerimi giyip suluyorum. Emeklerim çok, en az 20 yılımı verdim. Mandalina ile geçim sağlıyoruz, sağlamasak kahrını çeker miyiz? Yazın sıcağında çizmeyi giyip ben suluyorum onu. Buna bir çözüm bulun." diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
