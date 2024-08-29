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Adana'da Lüks Sitede Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

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Adana'da lüks bir sitede çıkan yangında apartmanın 4. katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADANA'da lüks bir sitede, apartmanın 4'üncü katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks sitedeki bir blokun 4'üncü katındaki dairede saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden dairedekiler dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, güvenlik amacıyla binada oturanları tahliye etti. Çevreyi duman kaplarken, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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