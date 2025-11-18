Adana'da Lüks Aracın Çarptığı 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da okula giderken lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenaze namazını babası kıldırdı. Anne ise oğlunun arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K. (26) idaresindeki 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan çocuğun cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Baba Ümit Çam, oğlunun cenazesinin olduğu tabutunu yakınlarıyla birlikte namazın kılınacağı yere getirdi. Çam, oğlunun cenaze namazını imama bırakmayarak kendisi kıldırdı. Cenaze namazının ardından cenaze toprağa verilmek üzere götürüldü. Bu sırada anne Gülşah Çam, oğlunun arkadaşlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Annenin ağlaması yürekleri yaktı.

Bu arada adliyeye sevk edilen sürücü E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA