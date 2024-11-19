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Adana'da Limon Üreticisi Alıcı Bulamıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde limon fiyatlarının dalında iki lira olmasına rağmen satılamadığını belirten üretici Ercan Açıcı, limon ağaçlarını keserek avokado ekmeye yöneldi. Açıcı, tarımda planlamanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde dalında iki lira olan limonlar satılamadı. Üretici Ercan Açıcı limon ağaçlarını kestiğini belirterek "Alıcı bulamıyoruz, bulsak da zaten tatmin edici değil iki lira şu anda, satmaya çalışıyoruz kilosunu iki liradan. Söküyoruz yani bir taraftan söküp avokado yaptım işte 25 dönüm, söktüm. Böyle giderse herhalde biraz daha narenciyeden uzaklaşacağız farklı şeyler arayış içerisinde olacağız" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde yıllardır narenciye üreticiliği yapan Ercan Açıcı, dalında iki lira olan limonu satamadığını söyledi. Limon ağaçlarını keserek 25 dönümlük alana alternatif ürünlerden avakado eken Açıcı, bir de bu ürünü deneyeceğini ifade etti.

"Dalında iki lira olan limonu satamadık"

Narenciye üreticisi Ercan Açıcı, şöyle konuştu:

"Yıllardır narenciye çiftçiliği yapıyorum washington portakal, limon, mandalina. Ama bu sene, geçen sene de aynı oldu, bu senede limonlar aynı dalında kaldı. Alıcı bulamıyoruz, bulsak da zaten tatmin edici değil iki lira şu anda, satmaya çalışıyoruz kilosunu iki liradan. Maalesef işte 25 dönüm şu öbür tarafta avokado bahçesi bir de onu deniyorum. Planlama yapılması gerekiyor aslında. Ekim planlamasının yapılması gerekiyor ülke olarak. Tarım Bakanlığı'nın böyle bir önlemle bu işlere bir çözüm bulmalı. Çünkü herkes istediğini dikiyor, istediğini söküyor. Bu sefer de arz talep dengeleri bozuluyor. Bu defa da para etmiyor.

"Erkenci limondan faydalanamadık"

İki yıldır limon olarak erkenci limondan faydalanamadık yani maddi olarak. Söküyoruz yani bir taraftan söküp avokado yaptım işte 25 dönüm, söktüm. Böyle giderse herhalde biraz daha narenciyeden uzaklaşacağız farklı şeyler arayış içerisinde olacağız."

Adana'da Limon Üreticisi Alıcı Bulamıyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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