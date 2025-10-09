Haberler

Adana'da Kaybolan Kedi İçin 100 Bin Lira Ödül İlanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşayan Serap Düzgün, 'Sakat' adını verdiği kedisini bulmak için sokaklarda ilanlar asarak 100 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Üç gündür kedisini arayan Düzgün, hayvanın sakat olduğunu ve evde büyüdüğünü belirterek yardım çağrısında bulundu.

Adana'da yaşayan genç kadın, kaybolan kedisini bulmak için sokaklarda gezip ağaçlara ve birçok noktaya el ilanı astı. Kedisini bulana 100 bin lira ödül vereceğini duyuran kadın, "Yeter ki kedim bulunsun, ona çok bağlıyım 3 gündür ağlamaktan uyuyamıyorum. Bulana nakit 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, geçtiğimiz pazar günü ismini 'Sakat' koyduğu kedisiyle birlikte merkez Seyhan ilçesinde bulunan Dilberler Sekisi Parkı'na gitti. Burada Düzgün'ün kedisi bir anda taşıma çantasından kaçıp gözden kayboldu. Bunun üzerine gün boyu kedisini arayan Düzgün, bulamayınca evine döndü.

El ilanı bastırdı

Pazartesi günü yeniden parka giden Düzgün, gördüğü herkese kedisini sordu ancak yine bir iz bulamadı ve üzerinde "Bulana 100 bin lira ödül var" yazılı el ilanı çıkarttı. Düzgün, ilanları ağaç ve konteynerlere yapıştırdı. Şimdi parkın çevresinde gezip kedisini arayan Düzgün, kedisini bulan kişiye 100 bin lira ödül verecek.

"Kedimi bulmama yardım edin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Serap Düzgün, 3 gündür kedisini aradığını anlatarak, "3 gündür uykusuz ve berbat bir durumdayım. Pazar sabahı kedim taşıma çantasından kaçtı. Kedimin arka ayağı aksıyor, sakat bir kedi. Evde büyümüş bir kedinin burada hayatta kalması çok zor. Bulmama yardım edilsin istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kedim dünyada yapayalnız kaldı"

Kedisini bulana nakit 100 bin lira vereceğini söyleyen Düzgün, "Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. Sevgiyi üst düzey yaşayan birisiyim. Ödül için kendimi zorlarım, daha fazlasını bile verebilirim. Sadece 2 kişi aradı ama bulunmadı, herkesten yardım istiyorum. Şu anda kedim dünyada yapayalnız kaldı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.