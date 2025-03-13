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Adana'da Kaybolan 15 Yaşındaki Engin'den Umutlu Bekleyiş

Adana'da Kaybolan 15 Yaşındaki Engin'den Umutlu Bekleyiş
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Adana'da 16 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Engin Arıcı'nın anne ve babası, evlatlarının sağ salim bulunması için umutla bekliyor. Aile, evladının kaybolduğu yerlerdeki kıyafetlerini buldu ve Engin'in geri dönmesini istiyor.

Adana'da 16 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Engin'in anne ve babası evlatlarından gelecek umutlu haberi bekliyor. Evladının kıyafetine sarılıp anne, gözyaşlarıyla oğluna 'Lütfen gel' diyerek seslendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Engin Arıcı, iddiaya göre 26 Şubat günü evden ayrıldı kaçtı. Anne Gülbahar ve baba Mehmet Şefik, evlatlarını her yerde aradı ancak bir türlü bulamadı. Arıcı ailesi durumu polise bildirdi ve ekiplerde 15 yaşındaki Engin'i aramak için çalışma başlattı. Daha öncede 5 kez evden kaçan Engin'in babası, evladının kıyafetlerini evinden yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Reşatbey Mahallesi'nde buldu. Evladının kıyafetlerine sarılarak avunan aile, biran önce çocuklarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

"Seni çok seviyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Gülbahar Arıcı, "Benim oğlum daha önce 5 kere evden kaçtı. Onun biran önce gelmesini istiyorum. O gelmezse ben öleceğim. Gelmesini istiyorum. Çok üzülüyorum. Allah için beni duyun ve oğluma kavuşayım. Engin kurban olayım sana gel, seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Baba Mehmet Şefik ise evladının kıyafetlerini bulduğunu ancak kendisini bulamadığını, hayatından endişe ettiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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