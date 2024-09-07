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Adana'da Kanallara Can Simiti Bırakıldı

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Adana'da faaliyet gösteren bir dernek, sulama kanallarında çocukların boğulmaması için kanallara 'Can simidi' bıraktı. Çocuklar, can simitleriyle yüzmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Adana'da faaliyet gösteren bir dernek, sulama kanallarında çocuklar boğulmasın diye kanallara 'Can simidi' bıraktı. Artık kanalda can simidiyle yüzen çocuklar, 'Bizlerin düşünülmesi çok güzel. Arkadaşlarımız hep boğuluyordu, uygulama iyi oldu" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da özellikle merkez Yüreğir ilçesinde onlarca çocuk sulama kanallarına girip serinlemeye çalışıyor.

Her yıl onlarca genç boğuluyor

Ancak sulama kanalındaki akıntıdan kaynaklı her sene onlarca genç boğularak hayatını kaybediyor. Bu sene de 20 kişinin sulama kanalında boğulunca Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği harekete geçti. Dernek, sulama kanallarında çocuklar boğulmasın diye ilçedeki kanalların demirlerine iple bağlayarak 100 'Can simidi' bıraktı.

Çocuklar mutlu oldu

İplere tutunup can simitleriyle yüzen çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

"Böyle daha güvenli"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, amaçlarının özendirmek olmadığını belirterek, "Çocukların kanallarda yüzmesini asla istemiyoruz ancak maalesef bunun da önüne geçemiyoruz. Bizde her yıl onlarca çocuk boğulduğu için böyle bir proje yaptık. Sulama kanallarına can simitleri bırakıyoruz. En azından çocuklar can simidiyle yüzerse daha güvenli olur. Hiçbir anne babanın da yüreği yanmaz" dedi.

"Can simitleri iyi oldu"

Sulama kanalında yüzen çocuklardan Mahmut Yüksel, "'Bizlerin düşünülmesi çok güzel. Arkadaşlarımız hep boğuluyordu, can simitleri iyi oldu" dedi.

Enes Demir ise can simitlerini çalınmaması için koruyacaklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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