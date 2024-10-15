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Adana'da Kan Bağışında Bulunan Polislere Madalya

Adana'da Kan Bağışında Bulunan Polislere Madalya
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Adana'nın Kozan ilçesinde 36 kez kan veren polis Mehmet Bozoğlan ile 13 kez kan veren Üsteğmen Samet Gedik, düzenlenen bir törenle madalya ile ödüllendirildi. Kozan Emniyet Müdürlüğü, 'Kan sürekli ihtiyaç, birbirimize kandan bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 36 kez kan veren polis Mehmet Bozoğlan ile 13 kez kan veren Üsteğmen Samet Gedik'e madalya verildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde asker ve polisler "Kan sürekli ihtiyaç, birbirimize kandan bağlıyız" sloganı ile yılın ikinci kan bağışı kampanyasını başlattı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin yaptığı konuşmada, "Türk Kızılay'ı Kozan Şubesi ile birlikte bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kan bağış kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Kan vermek ve kök hücre vermenin öneminde değindik. Burada hem teşkilatımız hem vatandaşlarımız hem de birlikte görev yaptığımız kurumlar ile birlikte kan bağışında bulunarak sürekli ihtiyaç olan kan için birbirimize candan ve kandan destek olmak istiyoruz. Geçen kan bağışımızda 70 ünite kan bağışı ile destek olmaya çalıştık bugün 100 ünite kan bağışı olmasını hedefliyoruz. Türk Kızılay Adana Kan Bağış Merkezi hekimlerine ve Kozan şubemize teşekkür ederiz" dedi.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube temsilcisi Oğuz Cengiz ise 1 ünite kan bağışı ile 3 insanın hayatına dokunulduğunu kaydederek, "Bağışçılarımıza polis ve askerimize ve vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. 36 kez ve 13. kez kan bağışı ile madalya almaya hak kazanan güvenlik güçlerimize de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

36 kez kan veren polis memuru Mehmet Bozoğlan ile 13 kez kan veren Üsteğmen Samet Gedik'e madalya verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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