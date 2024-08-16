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Adana'da Kadın ve Çocukları Sokakta Kaldı: Dolandırıldıklarını İddia Ediyorlar

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Adana'da bir kadın ve 4 çocuğu, ev sahibi tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek sokağa atıldı. Kadın, elindeki bütün parayı ev sahibine verdiğini ancak tapuyu alamadığını belirtti. Ev sahibi ise iddiaları reddetti.

Adana'da önce kocası boşayan, sonra ev sahibi sokağa atan kadın, 2'si engelli 4 çocuğuyla perişan oldu. Sokakta kalan aile dolandırıldıklarını öne sürerken ev sahipleri ise bu iddiayı reddetti.

Esnaf olan İsmail (34) ve ev hanımı Fatma Göncü (39) çifti, 4 sene önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katını S.K.'den kiraladı. İddiaya göre, İsmail Göncü ev sahibi ile anlaşarak 2 yıllık kira bedeli olan 17 bin TL'yi ödedi.

Ev sahipleri değişti, mağduriyet başladı

Ancak 2021 yılının Mart ayında S.K., evini Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan A.T.'ye sattı. Bu satış sonucu S.K., kiracısına ödediği 17 bin TL'nin kalan kısmını da iade etti ve 'Bu ev benim değil. Artık yeni ev sahibi ile anlaşın' dedi. Bunun üzerine A.T. ve İsmail Göncü kira miktarında anlaştı.

Çift boşandı, ev sahibi dolandırdı iddiası

Ancak İsmail Göncü ve Fatma Göncü çifti geçtiğimiz sene boşandı. İsmail Göncü evden ayrılıp başka yerde kalmaya başladı. Fatma Göncü ise bu sürede ev sahibine her ay kira bedelini bankadan göndermeye başladı. Bu sırada ev sahibi A.T., 'Gel bu iki katlı evi sana satayım' dedi. İkili 5 milyon TL karşılığında anlaştı.

Boşandığı eşinden de destek alan Fatma Göncü, otomobilini satıp, elde avuçtaki bütün parası olan 4 milyon 800 bin TL'yi elden A.T.'ye verdi. Ancak A.T., 200 bin lira daha isteyip tapuyu vermedi. Göncü çifti ve A.T. arasında bunun üzerine husumet başladı. Ayrıca taraflar mahkemelik oldu.

Mahkeme kararıyla evden çıkarttı

A.T., bu olayların üzerine kiracısına ödediği kiraları geri yollayıp mahkemeye 'kiracım bana para ödemiyor' diyerek tahliye davası açtı ve kazandı. Dün polis ve icra memurları aracılığıyla evden çıkartılan Fatma Göncü, eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.

"Sokakta kaldım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Göncü, "Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben elden 4 milyon 800 bin lira para verdim. Bu evi alacaktım ama dolandırıldım. Beni sokağa attılar. Çocuklarımla sokakta kaldım" dedi.

"Mağdur olduk"

İsmail Göncü ise eşinin mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bu şahıs bizi dolandırdı. Eşim elindeki bütün paraları bu adama kaptırdı. Otomobilini sattı. Mahkemeyi de bu adam kandırdı. Mağdur olduk. Bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bana iftira attılar"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı ev sahibi A.T. ise iddiaları reddederek, "Ben bu evi satın aldığımda bu adamlar evde oturuyordu. Günleri dolduğunda evden çıkartmak istedim. Bana iftira attılar. Bana 4 milyon 800 bin lira para verilmedi. Mahkemeye verdim. Evden çıkarttım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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