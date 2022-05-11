Adana'da Kadın Fotoğrafçılar, Özel Gereksinimli Çocukları ve Annelerini Fotoğrafladı - Haberler

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Adana'da Kadın Fotoğrafçılar, Özel Gereksinimli Çocukları ve Annelerini Fotoğrafladı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Adana'da Kadın Fotoğrafçılar, Özel Gereksinimli Çocukları ve Annelerini Fotoğrafladı

Adana'da 48 anne ve 48 özel gereksinimli çocuğun hayatından enstantaneler, kadın fotoğrafçıların objektifinden ölümsüzleşti ve Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana'da 48 anne ve 48 özel gereksinimli çocuğun hayatından enstantaneler, kadın fotoğrafçıların objektifinden ölümsüzleşti ve Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 10 Mayıs-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi farkındalık etkinliği düzenliyor. Bu kapsamda Adana'da yaşayan 48 özel gereksinimli çocuk, anneleriyle birlikte, Mimoza Kadın Fotoğraf Topluluğu üyesi 44 fotoğraf sanatçısı tarafından fotoğraflandı. 48 anne ve 48 özel gereksinimli çocuğun, Anneler Günü anısına fotoğrafları çekildi. 2 ay süren çekimlerin her biri farklı mekanlarda yapıldı.

Fotoğraflar, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başladı.Çekilen fotoğrafların küçük boyutları, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce çiçeklerle birlikte ailelere  hediye edildi.

Sergi, 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Mayıs, Adana, Yerel, Haberler

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