Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda

Adana'da Kaçak Tohum Satışına Denetim

Adana'da Kaçak Tohum Satışına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak tohum satışında bulunan bayilere yönelik denetim düzenleyerek kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Adana'da kaçak tohum satışına yönelik bayilere denetim yapıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Tohumculuk Kanunu'na aykırı olarak tohumların kaçak ticarete konu edilmemesi amacıyla Sarıçam, İmamoğlu ve Kozan'da faaliyet gösteren tohum satış bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin diğer ilçelerde de devam edeceği aktarıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
img

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti
Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.