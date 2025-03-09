Adana'da Kaçak Tohum Satışına Denetim

Adana'da kaçak tohum satışına yönelik bayilere denetim yapıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Tohumculuk Kanunu'na aykırı olarak tohumların kaçak ticarete konu edilmemesi amacıyla Sarıçam, İmamoğlu ve Kozan'da faaliyet gösteren tohum satış bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin diğer ilçelerde de devam edeceği aktarıldı. - ADANA