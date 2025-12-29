Haberler

Gümrük kaçağı 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da polis, durdurduğu kamyonetlerde piyasa değeri 7 milyon 820 bin lira olan 11 milyon 650 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

ADANA'da polis, farklı noktalarda durdurduğu kamyonetlerde piyasa değeri 7 milyon 820 bin lira olan 11 milyon 650 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, farklı noktalarda durdurduğu şüpheli kamyonetlerde yaptığı aramalarda 11 milyon 650 bin kaçak makaron ele geçirdi. Yapılan incelemede ele geçirilen makaronların piyasa değerinin 7 milyon 820 bin lira olduğu tespit edildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

