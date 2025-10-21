Haberler

Adana'da İnşaat Mağdurları Savcılığa Şikayette Bulundu

Adana'da villa ve daire satın alan vatandaşlar, inşaatların durması ve tapulu evlerinin başkalarına satılması nedeniyle savcılığa şikayette bulundu. Mağdur olan birçok aile, evlerine kavuşamadıkları gibi firma yetkililerine de ulaşamıyor.

Adana'da villa ve daire satın almak isteyen vatandaşlar mağdur olduklarını, bir yıldan bu yana inşaatların durduğunu, ayrıca tapulu evlerinin sözleşmeyle başkalarına satıldığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde villa alan 50 vatandaş ile Yeni Baraj Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daire almak isteyen vatandaşlar evlerine kavuşamadı. İddiaya göre, inşaatlar yarım kalırken vatandaşlar firma yetkililerine de ulaşamadı.

Bahçeşehir Mahallesi'nden iki akrabası villa alan Abdil Demir, "1 yıldan bu yana çalışma yok. 2 tane villamız var. 8,5 milyon ve 9 milyon 250 bin lira para ödedik. Farklı zamanlarda aldığımız için fiyatlar da farklı. Firmaya ulaşamıyoruz. 1 yıldan bu yana kimseyle görüşemiyoruz. Tapusu bizde olan villayı sözleşmeyle başka insana satmışlar. Birçok aile mağdur. Bunca yıl biriktirilen altın, arsa parası gitti. Bize normalde Nisan 2025 tarihinde teslim edilecekti ama teslim edilmedi. Şu anda kirada yaşıyoruz ve kira parasını veremeyecek insanlar var" dedi.

Villa alan ablasının, 2 ay sonra kira günlerinin dolacağını belirten Demir, "Eldeki bütün paralarını bunlara verdiler. Ancak hiçbir şekilde muhatap yok. Biz bir an önce çözüm istiyoruz. Çözüm olmaz ise ablam iki ay sonra evsiz kalacak" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında Yeni Baraj Mahallesi'nde daire alan Mehmet Kayıhan ise, "Bizim bir başka şantiyede evimiz var. Kentsel dönüşüm kapsamında evimizi vermiştik ve 1-2 yıl içerisinde teslim edileceği ifade edilmişti. Depremden sonra projede değişiklik ve zaman kaybı oldu. 6-7 aydır hiçbir şekilde çivi dahi çakılmadı. Karşımıza alıp oturacağımız bir muhatap maalesef yok. Biz 3+1 evimizi verdik, binamız yenilenecek dedik ancak depremden sonra proje değişti ve bizlerin evi yapılmadı, mağduruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


