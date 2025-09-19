Haberler

Adana'da Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Adana'da 19 Eylül Gaziler Günü, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temalı yürüyüş ve törenle kutlandı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda bando takımının marşları eşliğinde başlayan programda katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Parkta düzenlenen törende ise çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Coşkun Adaber, törende yaptığı konuşmada, gazilerin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Adaber,"Üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olmasını, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Türk milleti hür yaşamayı ilke edinmiş, bağımsızlığı için canını feda etmeyi onur saymıştır. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekün saldırılarına karsı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimize bu özel günümüzde rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklar diliyorum"dedi.

Törene kent protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit yakınları ve gaziler katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
