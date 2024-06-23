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Adana'da Fırında Çalışan Ekmek Ustaları Sıcak Altında Zorlu Mesailerine Devam Ediyor

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Adana'da hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ve park ve araç termometrelerinin 50 dereceye dayandığı bir dönemde, fırında çalışan ekmek ustaları odun ateşinde 80-90 derecede çalışarak zorlu mesailerine devam ediyor. Ustalar, serinlemek için buz küpleri kullanıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da fırında başında çalışan ekmek ustaları yoğun sıcak altında zorlu mesailerine devam ediyor.

Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken park ve araç termometreleri ise 50 dereceye dayandı. Yüzde 90 nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken fırın başında çalışan ustalar ise odun ateşinde 80-90 derecede çalışıyor.

Buz küpüyle serinliyorlar

Saat başı ekmek pişiren ustalar geri kalan molalarda ise buz küpleriyle soğuttukları suyu kafalarından aşağı dökerek serinliyor. Bazı anlarda ise ustalar buz küplerine sarılıp serinlemeye çalışıyor.

"Soğuk su olmazsa biz çatlarız"

Fırıncı Salih Gülağacı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Adanalıların ekmeği sevdiğini ve ekmekleri insanlara ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti. Gülağacı, "Esnaflarımıza yardımcı olalım. Zor şartlarda çalışıyoruz hava sıcak. Buzla serinliyoruz. Soğuk su olmazsa gerçekten yanıyoruz. Fırının önü 80 dereceyi buluyor. Soğuk su olmazsa biz çatlarız, dayanamayız" ifadelerini kullandı.

"Zor şartlarda çalışıyoruz"

Fırıncı Cuma Har ise zor şartlarda çalıştıklarını anlatarak, "Zor şartlarda çalışıyoruz ama Rabbim yardım ediyor. Fırının önü 80 dereceyi buluyor zor ama yapacak bir şey yok. Bu mesleği 35 senedir yapıyorum. Başkalarına zor gelebilir ama bize artık zor gelmiyor, alıştık" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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