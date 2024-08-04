Adana'da Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla sokaklar boşaldı

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu Adana'da sokak ve caddeler boş kaldı. Vatandaşlar ise azalan trafikte kentteki sakinlikten memnun olduklarını söyledi.

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu Adana'da sokaklar boş kaldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Adanalılar kentin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara akın ederken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi başta olmak üzere, park ve caddelerdeki sakinlik ise dikkat çekti.

Boşalan caddelerde trafik ve gürültü kirliliğinin azaldığına vurgu yapan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti aktardı.

"Kent hayalet şehre döndü, herkes yaylaya, denize kaçtı"

Hafta sonunda trafikte araçların azalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz İzgezer, "Sakinlik iyi, çoğu insan korna ve araba gürültülerinden rahatsız oluyor, bunalıyor. Hafta sonları ise sakin geçiyor. Kent hayalet şehre döndü, herkes yaylaya denize kaçtı. Hafta sonu tatil olduğu zaman millet doğal olarak denize kaçıyor. Adana'nın sıcağından kaçmak istiyor. Bizler de emekliyiz. Toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Ülke genelinde ne olursa onu konuşuyoruz" dedi.

"Kent çok boş, çok sıcak"

Arkadaşlarıyla hafta sonunu fırsat bilerek dolaşmaya çıktığını belirten Ulaş Mut ise "Arkadaşlarımızla hafta sonu diye dışarı çıkmıştık. Ama çok sıcak. Bir yer bulduk, gölgede bekliyoruz. Dayanamadık eve döneceğiz şimdi. Kent de çok boş, çok sıcak. Özellikle hafta sonları zaten çok boşalıyor çünkü Mersin tarafına doğru bir akış oluyor. Ayrıca çok fazla araba var. Çok fazla trafik oluyor. Bugün alışılmışın aksine çok daha sakin" şeklinde konuştu. - ADANA