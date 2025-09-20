Adana'da Eşinin Desteğiyle Tatlıcılığa Adım Atan Kadın, 20 Kişiye İstihdam Sağladı

Adana'da eşinin desteğiyle başladığı tatlıcılıkta işlerini büyüten 3 çocuk annesi, 13'ü kadın olmak üzere 20 kişiye istihdam sağlamaya başladı.

40 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, ikiz kızları Tuana ve Sena (18) ve 12 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan'ı okula yazdırdıktan okula başladı. Genç kadın, bir yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak için Gaziantep'e de giden Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı. Bu sürede 20'den fazla çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, Adana'ya geldikten sonra 8 yıl önce evini satıp iş yeri açtı. 3 çalışanla işe başlayan Geyik, şuanda 13'ü kadın olmak üzere 20 kişiye istihdam sağlayarak örnek oldu.

İHA muhabirine süreci anlatan Zeynep Geyik, "Ben ev hanımıydım. İkiz kızlarım okula başlayınca ben de okumaya karar verdim. Okuyup mezun olduktan sonra işi öğrenmek Gaziantep'e gittim. Okulu bitirdikten sonra eşim bana künefe ve tatlının Adana'da bulunmadığını söyledi. Sonrasında Adana'ya dönüş yaptık ve dükkanımızı açtık" diye konuştu.

"13 kadın çalışanım var"

Butik bir kafe düşüncesiyle yola çıktıklarını ancak şuanda 13'ü kadın 20 kişiye istihdam sağlığını anlatan Geyik, "Allah'a şükür işlerimiz güzel gitti. 13 kadın çalışanım var. Kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz. Kendi ürünümüz olan Adana bombasını çıkardık. Sonrasında katmeri çikolatalı olarak denedik. Rağbet olunca daha da çeşitlendirdik. Bütün kadınlarımıza ve ev hanımlarımıza söylüyorum. Kendinizi yetiştirin. Hayallerinizin peşinden gidin" şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Çağla Leyla ise "Pandemiden önce garson olarak işe başladım. Künefeyi ve katmeri öğrendim. Zeynep usta, ustadan çok abla gibi oldu. Ekip arkadaşlarımızın çoğu kadın. Aile gibi olduk. Buda iş yerimizde en hoşumuza giden durum" dedi. - ADANA