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Adana'da enkazın izleri siliniyor

Yerel Haberler

Adana'da enkazın izleri siliniyor

Adana'da deprem sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken birçok noktada depremin izleri de siliniyor.

Adana'da deprem sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken birçok noktada depremin izleri de siliniyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde etkilenen illerden biri olan Adana'da toplam 13 binanın yıkılırken son tespitlere göre 378 kişinin hayatını kaybetti 34 kişi de yaralı kurtarıldı. 17 ağır, 79 orta hasarlı bina olan Adana'da arama kurtarma çalışmaları sadece Kubilay Apartmanı'nda devam ediyor. Yaklaşık 90 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda enkaz kaldırma işlemi tamamen biterken, diğer apartmanlarda ise devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adana Yerel Haberler

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