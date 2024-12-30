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Adana'da Dezavantajlı Çocuklara Mont Dağıtımı

Adana'da Dezavantajlı Çocuklara Mont Dağıtımı
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Adana'da Yüreğir ilçesinde, yeni yıl öncesi dezavantajlı bölgelerde yaşayan bin çocuğa mont dağıtıldı. Dağıtım sırasında çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Adana'da yeni yıl öncesi dezavantajlı bölgelerde yaşayan bin çocuğa mont dağıtıldı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana'da hem soğuk havaların gelmesi hem de yeni yıl hediyesi olarak merkez Yüreğir ilçesinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan bin çocuğa Ogün Abi Derneği tarafından mont dağıtıldı. Tek tek dağıtılan montajları alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

"Daha önce hiç montum yoktu"

13 yaşındaki Ayşe Bahçeli isimli çocuk, "Çok mutluyum ama bir yandan da hastanede olan annemi düşünüyorum, bir an önce iyileşmesini istiyorum. Daha önce hiç montum yoktu, bu mont için teşekkür ederim Allah razı olsun"' dedi.

Sıraç Tuncel ise, "Okul günleri yağmur yağdığı için ıslanıyorduk montumuz olmayınca hasta oluyorduk, buraya gelip bize mont hediye ettiler çok mutlu oldum" diye konuştu.

11 yaşındaki Azra Hatun da mont dağıtımı için çok mutlu olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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