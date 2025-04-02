Adana'da Depremzedeler İçin TOKİ Konutları inşaatı Devam Ediyor

Adana'da depremzedeler için yapılan 12 bin 595 TOKİ konutundan kalan 5 bin 895'inin inşası hızla devam ettiği bildirildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşa süreci devam ediyor. Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da ise TOKİ tarafından Çukurova, Ceyhan, İmamoğlu, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık, Tufanbeyli, Kozan ve Karataş ilçelerinde 12 bin 595 bina yapılması planlandı. Bu binalardan 6 bin 700'ü bitirilip teslim edildi. Geriye kalan 5 bin 895 konutun inşası ise hızla sürüyor. Konutların inşa edildiği bölgelerde 8 cami, 2 okul, 17 ticaret merkezi ve 110 dükkanın yapımına devam edildiği ifade edildi.

"Haziran'dan sonra taşınmalar hız kazanacak"

Konutların yapımı sırasında inşaatta incelemelerde bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, işçilerin 3 vardiya 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını anlatarak, "2025 yılının sonuna kadar bütün inşaatlarımızın tamamlanmasını bekliyoruz. Yapımı tamamlanan evlere vatandaşlarımız taşınıyor ancak havaların soğuk gitmesi ve okulların devam ediyor olması taşınma sürecini yavaşlatıyor. Haziran ayından sonra taşınmalar daha da hızlanacak" dedi. - ADANA