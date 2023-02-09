Adana'da depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Bir bina önce mühürlendi, sonra bakanlık görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşılınca mühür kaldırıldı.

İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler, Türkiye'nin dikkatini çekti. Müteahhit firma yetkilisi, "İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz" dedi.

Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina, öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından açıldı.

Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi. - ADANA