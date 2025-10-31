Haberler

Adana'da Deprem Davasında Müteahhide 62 Müebbet ve 865 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Deprem Davasında Müteahhide 62 Müebbet ve 865 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri, müteahhidin aldığı ceza sonrası duygusal anlar yaşadı. Müteahhide verilen ağır ceza, deprem mağdurlarının hukuk mücadelesinin bir parçası olarak görüldü.

Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında, müteahhide "62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası" verilmesi üzerine genç kadın, afette kaybettiği anne ve babasının kabrine giderek şükür duası etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ilkinde Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı yıkıldı. Apartmanda bulunan 96 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu (TUS) Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirildi. Gözaltına alındığında gazetecilerin, "Yaptığınız binanın çökmesiyle ne diyeceksiniz" sorusuna Hasan Alpargün, "Mukadderat" yanıtını verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, kararını açıkladı. Mahkeme istinafın kararı bozmasına rağmen verdiği cezanın arkasında durarak yeniden 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

"6 Şubat tarihi bizim için çok dramatik"

Bu kararın ardından, depremde o apartmanda annesi Necla Özkara (65) ve babası Mehmet Zeki Özkara'yı (78) kaybeden Makbule Tuğçe Korkut, Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına giderek dua etti. Korkut, 6 Şubat 2023 tarihinde kendisinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikamet ettiğini belirterek, "Deprem anında Kahramanmaraş'taydım, annem ise Adana'daydı. Bizim binamız hiç hasar almadı. O sırada ablam aradı ve annemin oturduğu binanın yıkıldığını söyledi. Böyle bir şey olamaz dedim. Depremin üssü Maraş merkezdi ama annemin oturduğu apartman Adana'daydı, yıkılamaz diye düşündüm. Yaklaşık 9 saatlik yolculuktan sonra apartmanın önüne geldiğimde enkazı gördüm. Yıkılan bina sadece bir kat yüksekliğinde kalmıştı. Oradaki yetkililer, 'buradan kimse sağ çıkamaz' dediler. Enkaz kum yığını gibi olduğu için iş makineleri çalışamadı; sadece kovalarla arama yapıldı. 6 Şubat tarihi bizim için çok dramatik" dedi.

Apartmanın sadece 10 saniyede yıkıldığını aktaran Korkut, "Dün altıncı duruşmamız vardı. Neredeyse bin gündür hukuk mücadelemiz devam ediyor. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhidi olası kastla cezalandırdı. Hak ettiği cezayı aldığını düşünüyoruz. Bundan sonra inşallah müteahhitler, bu ağır cezaların ardından işi ehline bırakır, rant uğruna iş yapmazlar. Bir daha böyle acılar yaşamayız inşallah. Başından sonuna kadar biz buradaydık. Hukuk mücadelesini kazandığımız için gururluyuz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.