Adana'da Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzlerce Adanalı Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Yavuz Selim Köşger ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu değindi.

Vali Köşger, "Cumhuriyet, bir hatıra değil, bir vazifedir. Bu vazife, sadece korumak değil; her alanda daha ileriye taşımak, çağın ötesine geçmektir. Cumhuriyet, bir milletin yalnızca siyasi bağımsızlığını değil, düşüncede, bilimde, teknolojide, sanatta, üretimde ve toplumsal hayatta yeniliğe adım atma iradesini simgeler" dedi.

Vali Köşger'in konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program geçit töreniyle son buldu. - ADANA