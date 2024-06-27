Adana'da Çiftçiler İkinci Ürün Tarımına Başladı

Adana'da buğday ile karpuz hasadını bitiren çiftçiler, tarım arazilerinin boş kalmaması için yer fıstığı, mısır ve soya fasulyesi gibi ürünler yetiştirmeye başladı. 400 bin dekarlık alanda gerçekleştirilecek ikinci ürün tarımı ile yaklaşık 450 bin ton tarımsal hasılayla ülke ekonomisine katkıda bulunulması bekleniyor.

Çukurova'nın verimli arazilerini bünyesinde bulunduran ve yılda birçok kez üretim gerçekleştirmenin mümkün olduğu Adana'da mahsulünü toplayan çiftçiler ikinci ürün mesaisine başladı. Üreticiler geçen ay buğday, bu ay da karpuz hasadı yaptıkları arazilerini traktörlerle sürerek yeni döneme hazır hale getirdi. Tarım alanlarının boş kalmaması için ekimlerini sürdüren çiftçiler, arazilerine karpuzun yanı sıra yer fıstığı, soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kavun ekmeye başladı.

Ekimlerin tamamlanmasının ardından kentte ikinci ürün olarak yaklaşık 150 bin dekarlık soya fasulyesi, 86 bin dekar yer fıstığı, 70 bin dekar mısır, 50 bin dekar pamuk, 28 bin dekar karpuz ve 14 bin dekar kavun ekilmesi bekleniyor.

"İkinci ürünle tarımsal istihdamı artırmış oluyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Çukurova'nın tarımsal zenginliğinin ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi. Arazilerin yeni ürünlerle buluşturulmasının önemine dikkat çeken Kökçüoğlu, "Yılda iki kez ekim yapılması, çiftçilerimizin aynı alanda daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor. Ülke ekonomisine de birim alanda daha fazla katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

Kökçüoğlu, tarımın yoğun işçiliği gerektirdiğini de vurgulayarak, "İkinci ürünle tarımsal istihdamı artırmış oluyoruz. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanda yapılan ikinci ürün tarımında, 450 bin tona yakın tarımsal hasılayla ülke ekonomisine katkı veriyoruz" diye konuştu.

"Sulama imkanları ikinci ürünün alınmasında önemli"

Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Donat ise buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak soya fasulyesi tercih söyledi. Çiftçinin yoğun mesai yaptığını dile getiren Donat, "Çukurovalı çiftçiler olarak bölgemizde iki kez mahsul yetiştirebiliyoruz. Emeğimizi alabiliyoruz yine de desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici Ahmet Kubat da buğday topladığı arazisine soya fasulyesi ektiğini belirterek, "Sulama imkanları ikinci ürünün alınmasında önemli. Bölgemizde suyumuz bol olduğundan ikinci ekimi yapabiliyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA