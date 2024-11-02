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Adana'da Buğday Ekim Sezonu 'Şenlik' ile Başladı

Adana'da Buğday Ekim Sezonu 'Şenlik' ile Başladı
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Adana'nın Kayışlı Mahallesi'nde, buğday ekim sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen 'Buğday Ekim Şenliği' ile çiftçilerin moral ve motivasyonu artırılmaya çalışıldı.

ADANA (İHA) – Adana'da Kayışlı Mahallesi halkı buğday ekim sezonunun başlamasını 'Buğday Ekim Şenliği' ile kutladı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi'nde yeni sezon buğday ekiminin başlaması nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Kayışlı Mahallesi Muhtarlığı ve Kayışlı Mahallesi Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ortak çalışmasıyla geleneksel olarak yapılması planlanan Kayışlı Ekim Şenliği gerçekleşti. Sunuculuğunu Hüseyin Cömertpay'ın yaptığı şenliğe saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı.

"Çiftçilerin moral ve motivasyonunu arttırmak için bu şenliği yapıyoruz"

Kayışlı Mahalle Muhtarı Ayhan Gözel, şenliğe katılan vatandaşları selamladı.

Daha sonra Kayışlı Mahallesi Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Üstekidağ, şenliğin düzenlenmesinin amaçlarını anlattı. Üstekidağ, "Ekim ayı sonunda başlayan buğday ekimi öncesinde 'bolluk, bereket ve sevgi ile el ele' sloganıyla çiftçi kardeşlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için bu şenlik fikri oluştu. Bizler de geleneksel olarak her yıl düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Şenlikte Akkapı Yardımlaşma Derneği Halk Oyunları Ekibi yöresel gösteriler sundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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