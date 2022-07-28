Adana'da 'Bi Yaz' Konserleri Sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki 29 Haziran'da düzenlenen ve eylüle kadar sürmesi planlanan "Bi Yaz" konserleri, her çarşamba günü Atatürk Parkı'nda müzikseverlerle buluşuyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Az önce İzmir Marşı'nı dinledik. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi'nden çıkan bir marştır. İzmir Marşı da bizimdir, Mehter Marşı da bizimdir. Her ikisi de milletimizin marşıdır" dedi.

Adana'da faaliyet gösteren yerel müzik gruplarının sahne aldığı ücretsiz konserlere Adanalı yurttaşlar ilgi gösteriyor. Cumartesi günü Karataş ilçesi Atapark'ta yapılması planlanan konser öncesi Atatürk Parkı'nda verilen konsere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Toplumun birleşmeye, dayanışmaya, birbirini sevmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Karalar şöyle konuştu:

"İZMİR MARŞI DA BİZİMDİR MEHTER DE"

"Az önce İzmir Marşı'nı dinledik. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi'nden çıkan bir marştır. İzmir Marşı da bizimdir, Mehter Marşı da bizimdir. Her ikisi de milletimizin marşıdır. Malazgirt de bizimdir, Kurtuluş Savaşı da bizimdir. Hepsi Türk Milleti'nin kahramanlığıdır, hepsiyle gurur duyuyoruz.

"GECE GÜNDÜZ HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Bize oy verene de vermeyene de eşit hizmet ulaştırıyoruz. Hepsi bizim vatandaşımız. Ülkemizin yeni bir siyasi dile, yeni bir anlayışa, barışa, kardeşliğe, dostluğa hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bi Yaz konserlerinde halkımız birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyor. Sanatın gücüyle bir aradayız ve katılımcılar sorunlarını bir süreliğine de olsa unutuyor, eğleniyor. Biliniz ki bu kardeşiniz, ağabeyiniz sizleri canından çok seviyor. Adana'yı ve sizleri çok seviyorum. Bu anlayışla gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz."