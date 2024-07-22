Adana'da babalarının yanında kalırken geçici velayetleri annelerine verilen 2 çocuğun gözyaşları yürekleri dağladı. Evlatlarından gözyaşlarıyla ayrılan baba, "Evlatlarım benim yanımda kalırken şimdi onları bırakmak zorunda bırakıldım. İçim parçalanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

39 yaşındaki Hamit Yavuz ile 37 yaşındaki Saime G., 2 sene önce boşandı. Çiftin bu evliliğinden olan Ali Rüzgar (10) ve Öyküm İsra (8) isimli çocukların velayetleri ise mahkeme tarafından baba Hamit Yavuz'a verildi. Hamit Yavuz, 1 sene önce Seda Düzenli Yavuz (33) ile evlendi. Ancak 26 Haziran'da Seda Düzenli Yavuz'un iş yeri husumetlileri tarafından basıldı ve camları taşlarla kırıldı.

"Çocuklarımın can güvenliği yok" diyerek mahkemeye başvurdu

İhlas Haber Ajansı'nda 'Adana'da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı' başlığıyla yayınlanan haberden sonra Saime G., mahkemeye başvurarak, "Çocuklarımın babalarının yanında can güvenliği yok. Ben onlara bakarım" dedi. Mahkeme ise çocukların geçici velayetini anne Saime'ye verdi. Hamit Yavuz ise mahkemeye itiraz etti ancak mahkeme duruşmanın görülmesi için Kasım ayına gün verdi.

Çocukları gözyaşlarıyla teslim etti

Annelerinin yanına gitmek istemediklerini söyleyen Ali Rüzgar ve Öyküm İsra ile evlatlarından ayrılmak zorunda kalan baba Hamit'in gözyaşları yürekleri dağladı. Ancak baba Yavuz, mahkeme kararı nedeniyle çocuklarını anneleri Saime G.'ye teslim etti.

"İçim parçalanıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hamit Yavuz, "Benim çocuklarım gitmek istemiyor. Benim hayati tehlikem falan yok. Benim kızımda gelişim geriliği var. Ona göre eğitimi hazırlanmış durumda. Benim çocuklarım annesine giderse hem eğitimleri hem de sağlıkları sıkıntıya girecek. Ben ne yapacağım. Şaşırdım kaldım, ben zaten iş yerimiz basıldığı için mağdurum. Bir de böyle mağdur edildim. Çocukları vereceğim ama içim parçalanıyor" dedi. - ADANA