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Adana'da Asabi Kedi Vatandaşları Tırmalıyor

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Adana'da yaşayan asabi kedi 'Kızım', kendisini sevmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan kedi, artan tırmalama vakaları nedeniyle 'Dikkat tırmalar' yazısıyla uyarılmıştır.

Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan asabi kedi 'Kızım', vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Artan tırmalama vakalarının ardından yattığı noktaya 'Dikkat tırmalar' yazısı asılan kedinin bulunduğu Kuyumcular Çarşısı'na köpek dahi korkusundan gelemiyor.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda yaşayan 10 yaşındaki dişi kedi 'Kızım', vatandaşları tırmalamasıyla biliniyor. Bakımlarını kuyumcu esnafının üstlendiği ve kendisini besleyen esnafın dahi sevmekte güçlük çektiği kedi, kendisini sevmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gün içerisinde yattığı noktaya 'Dikkat tırmalar' yazısı asılmasının ardından kediye olan ilginin daha çok arttığını anlatan kuyumcu esnafı, kimsenin onun bulunduğu noktadan köpekle geçemediğine dikkat çekiyor.

Adana'nın asabi kedisi 'Kızım', 2021 yılında yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalamış, büyük şaşkınlık yaşayan köpekler kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkarak kaçmıştı.

"Sevmeye çalışıyorlar, tırmığı yiyorlar"

Yıllardır kedinin bakımını üstlendiğini belirten kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Kedimizin ismi 'Kızım'. Kızımız biraz sinirli, asabi bir kedi. Bütün gün uyuyor ancak karışana kadar. Biri karışırsa tırmalıyor. Sevmeye çalışıyorlar, ondan sonra da tırmığı yiyorlar" dedi.

Herkesin kedi ile ilgilendiğini ve sevecen bir kedi gibi göründüğünü paylaşan Altunbüken, "Sevecen bir kedi gibi görünüyor ancak tırmaladıktan sonra herkes şikayet ediyor bize. Genelde müşterilerimiz sevmeye çalışıyor. İlk başta sevdiriyor, daha sonra herkesi tırmalıyor. Herkesin bir yarası var bu kedide. Eskiden köpeklere çok saldırıyordu ancak yaşlanınca biraz sakinleşti. Birçok köpeğe saldırdığı var" diye konuştu.

Uyarı yazısı asıldı, ilgi arttı

Artan tırmalama şikayetlerinin ardından uyarı yazısı asmanın akıllarına geldiğini, ancak bunun da insanların onu sevme isteğinin önüne geçemediğini anlatan Altunbüken, "Biz de artık artan şikayetlerden dolayı yazı yazma gereği duyduk. Tırmalamasın, tırmaladığında da kimse artık şikayet etmesin diye. Ama hala herkes elini uzatıyor. İnadına elini uzatanlar var tırmalasın diye. İnsanlar gördüklerinde video çekiyorlar, sosyal medyada yayınlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Başka bir kuyumcu esnafı Erkan Eğriparmak ise, "Kediye çok yaklaşılınca biraz hırçın kendisi. Cırmalıyor. Uyarıyoruz, uyarı yazısı da var üzerinde. Ancak insanların kedi sevgisi olduğu için ısrarla ellemek istiyorlar. Üzerine yazmışız, uyarmışız. Israrla söylememize rağmen inadına yapanlar var. Biz bile beslediğimiz kediyi elleyemiyoruz. Çünkü sürekli cırmalıyor, bir huysuzluğu var. Buradan kimse köpek geçiremiyor, geçirene saldırıyor. Öyle vukuatları çok" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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