Adana'da 'Ailemle Güçlüyüm' Standı Açıldı

Adana'da "Aile Yılı" kapsamında 'Ailemle Güçlüyüm' standı açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Birimi koordinesinde bir alışveriş merkezinde 'Ailemle Güçlüyüm' bilinçlendirme standı açıldı. Stantta, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında açılan stantta bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin de ziyaret ettiği stantta, 'Bağımlılıkla mücadelede en güçlü kalkan ailedir, aile bağları güçlendikçe bağımlılık azalır' mesajı verildi. - ADANA