Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında Yerel Haberler Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana'da da büyük yıkıma yol açtı. Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında ADANA - Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana'da da büyük yıkıma yol açtı. Dün öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı. O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki vatandaşlar son anda kaçarak canlarını kurtardı. Enkazdan uçan parçalar otomobile isabet etti. Dün 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli büyük deprem 10 ilde yeni yıkımlara yol açtı. Adana'da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, ana cadde üzerinde seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken bulvardaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü. Görüntüler ise izleyenlere büyük şok yaşattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Tragger Adana Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.