Adana'da 58 Derecede Şemsiye ile Gezen Vatandaş Dikkat Çekti

Adana'da hissedilen sıcaklık 58 dereceyi geçince bir vatandaşın kafasına taktığı şemsiye ile gezmesi dikkat çekti.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da kent genelinde sıcaklık hafta sonuna kadar 40-45 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55-60 derece arasında olacak. Aşırı sıcaklar nedeniyle herkes kendine göre çözüm bulmaya çalışıyor. Gençlerden Mesut Akpınar ise sokağa kafasına taktığı şemsiye ile çıkıyor. Çok sıcak olduğunu belirten Akpınar, "Hava çok sıcak bu nedenle bir esnaftan kafaya monte edilen şemsiye aldım. Artık sokağa bunsuz çıkmıyorum. Hava çok sıcak, yanıyoruz" dedi.

Kafasında şemsiye ile gezen Akpınar'ı gören Mehdi Yağız ise, "İlk gördüğümde çok şaşırdım. Ama havalar çok sıcak artık bu tür görüntüler normal. Son iki gündür 55-60 dereceyi gördük. Arkadaşımı yadırgamıyorum. Belki sıcaklığı bir 10 derece düşürüyor. Kendince böyle bir çözüm bulmuş" diye konuştu. - ADANA