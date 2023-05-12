Adana'da 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.33'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 3 dakika sonra yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin Kozan ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.