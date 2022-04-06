Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi - Haberler

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Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi

Adana genelinde 383 bin metre asbestli içme suyu borusunun, sağlıklı ve dayanıklı boruyla değiştirildiği bildirildi.

TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana genelinde 383 bin metre asbestli içme suyu borusunun, sağlıklı ve dayanıklı boruyla değiştirildiği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlığa olumsuz etkisi olabilecek asbestli boru yenileme projesi kapsamında Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu, Kozan, Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerine daha sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesi yapıldı. Bu sayede hem vatandaşın asbest maddesi içeren borulardan kurtulması sağlanıyor, hem de su kayıplarının önüne geçiliyor. Bu arada, ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında toplam 219 bin 258 metre; 2020 yılında 662 bin 358 metre ve 2021 yılında toplam 670bin 704 metre içme suyu hattı inşa etti. 2022 yılının başından bu yana yapılan içme suyu hattı da 94 bin 680 metreye ulaştı.

Hayata geçirilen içme suyu çalışmaları kapsamında Yüreğir, Ceyhan, Karaisalı, Pozantı, Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde daha önce hiç su olmayan çeşitli mahallelere su ulaştırıldı. - ADANA

Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi

Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tufanbeyli, Aladağ, Adana, su, Yerel, Haberler

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