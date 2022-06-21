Adana'da 260 kask dağıtıldı

Adana'da düzenlenen "Bir Kask Bir Hayat" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine 260 kask dağıtıldı.

Adana İstasyon Meydanı'ndaki etkinliğe Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Keleş, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve şube müdürleri katıldı. Gün boyunca yapılan etkinlikte 260, yıl sonuna kadar ise 460 adet kask ihtiyacı olan ve kaza yapan vatandaşlara dağıtılacak.

"Bir kask bir hayat kampanyası için buradayız" diyen Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Kask kullanılmasının yaygınlaştırılması önem ve farkındalığın artırılması için böyle bir kampanya düzenlendik. Kampanyaya belediyelerimiz, odalarımız destek verdi. En çok motor kullanılan yerler arasında Adanamız. Kask ciddi bir korunma unsuru. Hayat kurtaran bir aparat olduğunu anlatmak istedik. Vatandaşlarımızın mutlak suretle kask takmalarını istiyor ve öneriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ihtiyacı olan ve kaza yaparak kaskı kırılan motor sürücülerine kask hediye edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel