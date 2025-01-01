Adana'da 2025'in İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi

Adana'da 2025 yılının ilk bebeği, fenalaşarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Bedia Kayalar'ın dünyaya getirdiği 'Umut' isimli bebek oldu.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. Adana'da da yeni yılın ilk bebeği, Bedia (38) ve Karaman (40) Kayalar çiftinin hiç beklemediği anda dünyaya geldi. Normalde doğumu 2 hafta sonra planlanan Bedia Kayalar, akşam saatlerinde aniden fenalaşarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acilen doğuma alınan Bedia Kayalar, 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Adana'da yeni yılın ilk bebeğine ailesi Umut ismini verdi. Gazetecilere konuşan Bedia Kayalar, "Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı. 4.evladım da sağlıkla dünyaya geldi" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erdoğan Koca ise Umut bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. - ADANA