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Adana'da 150 cami minaresi ağır hasar aldı

Yerel Haberler

Adana'da 150 cami minaresi ağır hasar aldı

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen 67 yıllık Mehmet Nuri Sabuncu Camii minareleri hasarlı olduğu için ibadete kapatıldı.

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen 67 yıllık Mehmet Nuri Sabuncu Camii minareleri hasarlı olduğu için ibadete kapatıldı. Hasarlı olan minarelerin kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

Kentteki 1474 camide ise inceleme yapıldı. Yetkililer, 150 cami minaresinde ağır hasar olduğunu tespit etti. Cami çevrelerinde güvenlik önlemi alan ekipler, yaklaşık 1 haftadır kontrollü yıkım işlemine başladı. Depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen 67 yıllık Mehmet Nuri Sabuncu Camii de minareleri hasarlı olduğu için ibadete kapatıldı. Hasarlı olan minarelerin tek tek yıkılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Orta Doğu'nun en büyük 4'üncü, Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olan Sabancı Merkez Camisi'nde hasar olmadığı öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adana Cami Yerel Haberler

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