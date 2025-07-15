Adana'da '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu, şehitler anıldı

Adana'da hain darbe girişimin 9. yıl dönümünde ' 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu.

Milli İradeye Saygı Platformu'nun katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Meydana yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Adanalılar meydanı doldurdu

Programda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana'da milletin memlekete vatana bayrağa istiklale istikbale sahip çıktığı meydanda 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı şuurla aynı heyecanla ve aynı duygularla bu meydandayız. Sıcak iklim şartlarına rağmen Adanalılar meydanı doldurmuş durumda. Coğrafyamız kan gölü. Bizi bu topraklardan atmayı emel edinenler var. Bu millet üzerinde oyunlar bitmiyor. Bu vatan bizimdir ve bizim kalacak. Bu şuuru gençlere aktarmamız lazım" dedi.

"Bu necip millet 15 Temmuz'da destan yazdı"

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç, "Bu milleti kimse bölemez, parçalayamaz, ele geçiremez. Bu necip millet 15 Temmuz'da Çanakkale'deki gibi, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi destan yazdı. İman gücüyle bütün planları alt üst etti. Cenab-ı Allah bu aziz milleti var etsin" ifadelerini kullandı.

"O gecenin ruhuyla nöbete devam ediyoruz"

Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, "Milli İradeye Saygı Platformu o gecede yine bu meydanda saat 23.30'da kurulmuştu. Bu platform 9 yıldır bu meydanlarda nöbet tutmaya devam ediyor. Allah bize o günleri bir daha yaşatmasın. Temmuz'un sıcağında meydan tıklım tıklım. Vatandaşlarımızla, bürokrasimizle, iş dünyamızla yine o gecenin ruhuyla nöbete devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşma sinevizyondan izlendi. Etkinlikte çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirilerek, şiirler okundu. - ADANA